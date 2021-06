Tööränne Soomesse taastub uuest nädalast 

Samal ajal Helsingin Sanomate artikli ilmumisega andis Eesti peaminister Kaja Kallas riigikogus töörände teemadel aru. „Tõepoolest on meil olnud väga palju kontakte erinevatel tasemetel Soome kolleegidega,“ nentis Kallas, et omavahel on suhelnud peaministrid, parlamendid, välis-, sotsiaal- ja siseministeeriumid.

Kallase sõnul on põhjanaabrid olnud oma madalate viirusenäitajatega mõnes mõttes iseenda pantvangid: „Igal juhul, kui nad teevad oma piirid lahti, nakatumine suureneb.“ Seega oli küsimus, kui suur see aktsepteeritav risk on. „Meie tunnetus on see, et peame mingi tasemega harjuma, päris välja seda [viirust] ei saa juurida,“ ütles Kallas.