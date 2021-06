PINGELINE KOHTUMINE: Putin õigustas Navalnõi vangistamist, Biden rääkis Putinile inimõigustest

Putini sõnul otsustasid nad Bideniga koos, et mõlemate riikide suursaadikud naasevad tööpostile. Küsimus, millal see täpselt juhtub, olevat puhtalt tehniline.

„See mees teadis, et ta rikub Venemaa seadust. Teda on kaks korda süüdi mõistetud. Ta tegi seda teadlikult. Kõnealune härra läks välismaale ravile ja kohe, kui ta haiglasse jõudis, avaldas ta oma videod internetis... Ta tahtis teadlikult seadust rikkuda. Ta tegi täpselt seda, mida tahtis. Nii ei millest me tema puhul üldse räägime?“ ütles Putin.

USA ja Venemaa alustavad läbirääkimisi küberturvalisuse osas. Putin tunnistas, et USA on küberrünnakute sihtmärgiks rohkem langenud, kuid nimetas Venemaad samuti ohvriks. „Me kogeme seda iga aasta. Näiteks sattusid rünnaku alla ühe väga tähtsa Venemaa piirkonna tervishoiusüsteemid. See tähendas, et seda koordineeriti. Ma ei usu, et USA võimud on eriliselt huvitatud selle korraldamisest või uurimisest. Nad teevad ainult mingeid vihjeid, kuigi meie vahel peaks toimuma ekspertide konsultatsioonid,“ rääkis Putin, kelle sõnul leidsid nad ses osas Bideniga ühise keele.