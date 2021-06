KAS SÄDEMED LENDAVAD? Biden ja Putin kohtuvad Genfis, Putin jõudis kohale esimesena

16. juunil leiab Šveitsis aset USA ja Venemaa riigipea kohtumine. Suhted on pehmelt öeldes pingelised. Ameerika pole rahul venelaste tegevusega Ida-Ukrainas, samuti hoiatas Joe Biden, et kui Aleksei Navalnõi peaks surema, kahjustab see suhteid nii tema kui muu maailmaga. Võimalik, et jutuks võivad tulla ka Moskva satelliitriigi Valgevene tembud.