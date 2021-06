„JÄRGMINE PEATUS“ | Eestlaste kui tublide tööliste maine on Austraalias hea! 

Merike kolis Austraaliasse pärast ülikooli lõppu. Minekuks valmistus noor naine väga hoolikalt ning tegi rohkelt eeltööd – see on tema sõnul ka võtmetähtsusega, sest aitab kohapeal kergemini sisse seada ning väldib võimalust sattuda ebatulusat tööd tegema.

Merike leiab, et ilma autota on Austraalias väga keeruline – seega, kui on load olemas, tasuks esimese asjana osta oma sõiduk. Tema liikus kogu Austraalias oleku ajal bussiga vaid ühe korra.