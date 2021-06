Sotsid ei usu EKRE udujuttu, aga kavatsevad Kallase umbusaldamist toetada 

„Meie põhjused on muidugi teistsugused. See udujutt, mille EKRE on paberile kirja pannud ja mida nad igapäevaselt ajavad, valetades pool ilma kokku – sellega meil ei ole midagi pistmist. Need vandenõuteooriad, millest nende jutt kubiseb, neile me kindlasti alla ei kirjuta,“ distantseeris sotside juht Indrek Saar oma parteid konservatiivide koostatud umbusaldusavalduse tekstist.