OTSEPILT | Mis saab Eesti metsadest? Toompeal tutvustatakse uut arengukava 

Keskkonnakomisjoni esimees tõi veel välja, et metsanduse praeguse olukorra ja edasise käekäiguga seotud probleemid on tõusnud jõuliselt avalikkuse huviorbiiti, mistõttu soovib komisjon leida arengukavas tasakaalu loodus-, kultuuri- ja majandusväärtuste vahel. Alender toonitas, et kliimamuutuste seisukohast on väga oluline, et meie metsad oleksid heas tervislikus seisundis ning vastupidavad. „Seepärast tuleb senisest rohkem rõhku pöörata elurikkusele metsas, aga ka metsa uuendamisele ja hooldamisele,“ ütles Alender.