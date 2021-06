Riigikogu usaldas Kaja Kallast, valitsus jääb ametisse

„Jaanuari lõpus ametisse astudes ma aimasin, et seis riigieelarvega võib olla halb, aga nii halvas olukorras riigieelarvet ei osanud ma uneski näha. Tänased umbusaldajad EKRE ja Isamaa teavad ise ka, et teie poolt kokku pandud RES oli pettus. Tsiteerin siinkohal toonase rahandusministri Martin Helme sõnu selle aasta 28. mai Eesti Päevalehes: „Tunnistan teile väikese saladuse, et need kärped panime täpselt nii suured, kui olid puudujäägid. Et tabel oleks nullis. Et Excel oleks ilus. Ja mitte keegi ei võtnud tõsiselt ei seda miinust ega ka seda kärpesummat. Polnud lihtsalt mõtet.“

Täna heidate te mulle ja praegusele valitsusele ette, et me jätka selle blufiga, oleme ausad ja proovime leida päriselt kokkuhoidu. Me ei tee asju sellepärast, et Excel oleks ilus ja tabel oleks nullis nagu teil oli kombeks. Me ohjame neid roosasid unistusi, mida te lahkesti lubasite teades algusest peale, et raha riigil nendeks ilusateks asjadeks ei ole,“ rääkis Kallas riigikogu ees esinedes.

Umbusaldusavalduse üle andnud Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni liikme Martin Helme sõnul on viimased peagu viis kuud liikunud poliitika Eestis radadele, mis umbusaldajate hinnangul vajab võimalikult karmi parlamentaarset reaktsiooni.

„Praegu võimul olev valitsus tekitab Eesti riigile teadlikult kahju, mistõttu on Kaja Kallas valitsusjuhina kaotanud meie silmis usalduse,“ seisab umbusaldusavalduses. „Kaja Kallase eestvedamisel on Reformierakonna ja Keskerakonna valitsus mänginud mõne kuuga maha eelmise valitsuse loodud tingimused majanduse arenguks ja Eesti kaitsevõime tõstmiseks.“

Umbusaldusavalduse esitajate sõnul on valitsus teinud rea ebakompetentseid majanduspoliitilisi otsuseid, mis kahjustavad Eesti ettevõtteid, maapiirkondade arengut ja riigi julgeolekut – kõigi Eesti inimeste heaolu nii lühikeses kui ka pikas perspektiivis. Umbusaldusavalduses öeldakse, et Kallase valitsus paneb seisma Eesti kaitsevõime arengu ja peaminister on näidanud end ebakompetentse juhina ka koroonakriisi lahendamisel.

Peaminister Kaja Kallas tõrjus talle esitatud süüdistusi ja ütles, et ametisse asudes oli riigieelarve väga halvas seisus. „Üllatus oli, kui vastutustundetult ja kergekäeliselt oli jagatud katteta lubadusi tuleviku suhtes,“ sõnas Kallas. „Valitsemissektori konsolideeritud võlg oli aasta lõpuks ligi viis miljardit eurot. Võrreldes 2019. aastaga suurenes võlg kaks korda. Ühtlasi oli tegemist viimase 20 aasta kõrgeima näitajaga,“ sõnas peaminister.