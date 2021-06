Väidetav au teotamine: kohus ei rahuldanud Robert Sarve hagi taluniku vastu 

Suuremat kõlapinda leidis eelkõige Eesti Ekspressi lugu „Südikas jurist alustas ristiretke staaradvokaat Robert Sarve vastu. Sarv: sööme selliseid amatööre hommikuks“. „Talunik jagas EE loo aluseks olnud pressiteadet oma Facebooki seinal ja Valgamaa inimeste grupis andmata ühtegi negatiivset hinnangut. Taluniku esindaja ja ÕIGUSNÕU jurist Õnneli Matt selgitab: „Jagamine on samuti avaldamine ja sellega võib kaasneda vastutus. Vahel peaks lisama, et “jagamine omal vastutusel“. Kuid oluline on jagaja ehk taasavaldaja põhjendus ja õigustus jagamisele, lisatud sõnum, info usaldusväärsus. Talunik ei esitlenud pressiteadet kuidagi kellegi au teotavalt leidis kohus. Talunik oli nn heauskne jagaja.”

Taluniku jurist Matt rõhutas, et vandeadvokaat Robert Sarv on avaliku elu tegelane läbi oma tegevuse. Tartu maakohus põhjendas lahendis järgnevalt: „Seesuguseks isikuks on ka tunnustatud vandeadvokaat, kelle tegevuse õiguspärasuse ning eetilisuse kohta kehtivad kõrgendatud standardid. Seega peab vandeadvokaat oma professionaalses tegevuses arvestama, et tema tegevust võidakse kritiseerida ning seejuures ka sellega, et seda võidakse kritiseerida põhjendamatult,“ vahendas Matt. Maakohus jõudis järeldusele, et taluniku jagatud pressiteade ebakohast väljendusviisi ei sisalda. Kohus jättis Robert Sarve hagi rahuldamata ja kohustas hüvitama taluniku õigusabikulud (2250,58 eurot).