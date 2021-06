Putinit Tartus pole: presidentide kohtumist soome-ugri rahvaste maailmakongressil ei tule 

Juba mullu toimuma pidanud VIII soome-ugri rahvaste maailmakongress saab kolmapäeval Tartus Eesti Rahva Muuseumi ruumides alguse ning koroona-ajastule kohaselt on tegu hübriidüritusega – üle 200 inimese on Tartusse kohale tulnud, ülejäänud saavad ettekandeid ja muud jälgida veebi vahendusel.

Viiruse varjus

„Paraku on nii, et mitmed delegatsioonid ei saanud viiruse pärast kohale sõita,“ sõnab Piret Kooli. „Ainsana on täies koosseisus välisdelegatsioonidest kohal ungarlaste oma ning loomulikult setod ja eestlased. Ülejäänud rahvaste esindajad on kas osaliselt või täielikult kuskil eemal. Just praegu tegeleme neile üritusel osalemiseks vajalike linkide väljasaatmisega.“

See, et kõik delegatsioonid Tartusse kohale ei tulnud ja paljud osalevad interneti vahendusel, ei muuda kongressi sisus palju. Kooli sõnul on kongress otsustusvõimeline, kui esindatud on vähemalt 11 soome-ugri rahvast. Praegu on esindatud 14: soomlased, saamid, karjalased, ingerlased, vadjalased, vepsad, komid, mansid, liivlased, isurid, kveenid, ungarlased, setod ja eestlased. Kokku on soome-ugri rahvaid üle 20. Kolmapäeval algava kongressi teema on „Kultuurimaastikud – keel ja meel“. Teemarühmades käsitletakse keele säilitamist, edasiandmist ja kakskeelsust, kliimamuutuste mõju soome-ugri rahvastele, traditsiooniliste ja uute meediakanalite kasutamist soome-ugri rahvaste teabetöös ning kultuuri ja noori. „Enim osalejaid on end kirja pannud meedia ning noorte ja kultuuri teemarühmadesse,“ sõnab Kooli. „Seal tuleb juttu sellest, kuidas moodsaid meediavahendeid soome-ugri rahvaste teavitustöös praemini ära kasutada. Kultuuri töörühmas on peamiseks punktiks, kuidas läbi muutuste ikkagi endaks jääda.“

Presidentide kohtumist ei tule

Soome-ugri rahvaste maailmakongressi raames oli algselt plaanis mitme riigi presidentide kohtumine, isegi Venemaa president Vladimir Putin oli kutsutud. Jällegi viiruse pärast leppisid presidendid kokku, et kohaletuleku asemel saadavad nad videotervituse. Ainsana astub ERMis soome-ugri rahvaste esindajate ette Eesti president Kersti Kaljulaid.

„Kas Vladimir Putin saadab oma tervituse, see selgub siis, kui see päev on käes,“ ütleb presidendi kantselei pressiesindaja Mailin Aasmäe. Tema sõnul on Ungari, Soome ja Läti presidendi ekraanile manatavad tervitussõnad juba korraldajatel olemas.