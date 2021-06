Baari ees tapmises süüdistatav: „Teadsin, et mind pannakse vanglasse kinni. Ükskõik, mis ma ütlen.“ 

Tapmise tunnistajad rääkisid teisipäeval Harju maakohtus toimunud istungil, mida nemad nägid ja kuulsid. Artsiom nägi juhtunut pealt osaliselt oma koduaknast ja märgib, et tapmine mõjutas tema elu oluliselt. Artsiom ei saanud pea kuu aega normaalselt magada ja tagatipuks kolis ta baari kõrvalt üldse ära. „Tundsin, et see ei ole hea koht, kus elada,“ lausub ta.