Lapsest saati vägivallast ümbritsetud. „Haarasin telerijuhtme ja lõin oma tütart. Mitu korda. Lootsin, et nii jõuab sõnum kohale...“ 

Viimastele aastatele tagasi vaadates teab Jelena hästi, millal hakkasid asjad viltu vedama. Nüüdseks on ta tänulik, et on spetsialistide abiga jätnud vägivaldse mineviku selja taha ja saanud elus pöörata uue lehekülje.

Hirm, ebakindlus ja minevikutraumad, mis kummitavad ka aastakümneid hiljem. Need on vaid mõned põhjused, mis võivad vallandada vägivalla ja lõppeda pisaratega mitte ainult ohvrile, vaid ka vägivallatsejale endale. Jelena (nimi muudetud – toim.) lugu on üks selliseid.

„Ma tegin kõik valesti,“ tunnistab ta. „Oleksin pidanud palju varem tegutsema hakkama.“

Ta jagab oma lugu Õhtulehega, et julgustada inimesi vägivallast loobuma. Jah, see ei ole kerge, kuid pikk teekond on seda väärt. Jelena teab seda omast käest.

„Kahetsen palju,“ ütleb naine ja tema silmad muutuvad vesiseks. „Toona arvasin, et käitusin õigesti, aga nüüd tean, et see oli viga. Oleksin pidanud kõva häälega abi otsima...“