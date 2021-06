Iisraelis asus tööle uus valitsus, ilma Netanyahuta 

Poliitilises mõttes on uus valitsus paras segapuder. Sinna kuulub näiteks ka araablaste erakond Raam, hoolimata sellest, et Bennetti on palestiinlaste suhtes vaenulikult meelestatud ning rõhutas kohe, et tema ajal mingit juttu Palestiina omariiklusest olema ei saa. Peamiselt ühendab osapooli vastumeelsus Netanyahu vastu ning soov korruptsioonijamadesse mässitud ekspeaminister kukutada.