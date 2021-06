NÄITEMÄNG: Valgevene pani Pratasevitši järjekordselt kaamera ette esinema 

Ateena–Vilniuse lennukist maha võetud ajakirjanik Raman Pratasevitš ilmus taas avalikkuse ette pressikonverentsil, mille Valgevene opositsioon otsekohe režiimi korraldatud näitemänguks kuulutas. Noormees, kellest varem filmitud videol oli näha, et teda on näkku pekstud, väitis, et keegi pole talle kätt külge pannud.