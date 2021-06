SOOME LEEBUB AEGAMISI: vaktsineeritu ja läbipõdenu enam testima ei pea 

Foto: Tiina Kõrtsini

Soome vabastas täielikult vaktsineeritud või koroonaviiruse läbi põdenud reisijad testimiskohustusest. Soome terviseamet teatas ka, et kahedoosilise vaktsiini puhul tuleb 72 tunni jooksul pärast Soome saabumist siiski koroonatest teha, kui reisijal on saadud vaid esimene süst. Ent kui riigis viibimise aeg on lühem kui kolm ööpäeva, pole testiks vajadust. Täielik vaktsineerimine tähendab, et viimasest süstist (Jansseni puhul ainsast) on möödas vähemalt kaks nädalat, haigus peab olema põetud viimase kuue kuu sees.