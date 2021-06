Juhtkiri | Võtkem riigikontrolli kuulda 

Kuidas aga võtab riigikontrolli auditi tulemuse vastu valitsus? Tõsi, maaeluminister Urmas Kruuse on vastuses riigikontrollile lubanud kaaluda MESi töökorralduse korrastamist ja siseauditi loomist, ent leigest reaktsioonist võib aimata, et Kaja Kallase valitsus ei kavatse eelmise valitsuse vigade silumisele kuigi palju auru kulutada. Olgugi, et tänane valitsuspartner Keskerakond oli ka toona otsuste langetamise juures.

Tegelikult oleks aga valitsusel palju võita suhtumise muutusest, kus riigikontrolli kriitikat ei võetaks enam kui lihtsalt tüütut pininat. Esiteks on audiitorite soovitused tihti suunatud tulevikus võimaliku riigi rahade väärkasutamise ennetamiseks, nagu ka ettepanek tõhustada MESis nõukogu järelevalvet. Teiseks on riigikontroll juhtinud tähelepanu, millised kohad on riigieelarves tõelised rahaneelajad. Hea näide on nn tasuta maakondlik ühistransport, mille kohta on riigikontrolör Janar Holm öelnud, et lühikese aja jooksul on eeldatavasti näha kulude kolmekordistumist, jõudes 2024. aastaks 64,6 miljoni euroni. Lõpuks taandub kõik poliitilistele valikutele, ent kas suure valu saatel paraadorkestreid ja päästekomandosid hööveldaval valitsusel polekski aeg mõelda suuremalt?