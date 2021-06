KARSTIALA SULGENUD LOOMAPIDAJA: „Kardame, et ühel päeval torkab mägiveis sarvega mõnele lapsele kõhtu, ja mis siis saab?“ 

Orava hakkab selliste väidete peale laginal naerma. „Mul pole Eestis relvalubagi!“ eitab ta külavanema juttu. Enda sõnul on ta kõigi oma tegude puhul väga ettevaatlik, kuna teab, et pinged on õhus.

Mis puutub veise karstilõhesse kukkumist, siis see oli Orava sõnul õnnetus, mida keegi ei soovinud. Enda sõnul käib ta loomi vaatamas mitu korda päevas ja kui üks lehm on kadunud, hakatakse teda otsima, sh karstiaukudest. Nii otsiti lõhesse uppunud lehma viis päeva, enne kui politseisse pöörduti. „Loogiline mõte oli, et keegi on ta ära varastanud,“ meenutab peremees mulluseid sündmusi.

Kevadel aga veetase karstialas langes ja kahe meetri sügavusest veest ilmus nähtavale hukkunud veis. „Informeerisime politseid. See oli õnnetus, mis tegi meile majanduslikult kahju: mägiveise väärtus on 1000 eurot!“ kinnitab Orava.

„Takistusi ei ole, tee on lihtsalt pikem!”

Välgu sõnul on karstiala sulgemisest häiritud terve Eesti loodusgiidid ja matkajuhid. „Oleme pöördunud keskkonnaametisse, vald on meie eest kirjutanud, loodusgiididega kirjutasime ka oma taotluse. Tegime ettepaneku, et maa-ala võiks jaotada karjamaadeks, nii et inimesed pääseksid läbi ja loomad saaksid ka rahulikult süüa. Aga ei saanud sealt midagi.”

RMK vastuses vallavalitsusele seisis, et kuna tegemist on pool-loodusliku koosluse hooldamise eesmärgil rendile antud maa-alaga, siis tuleb esmalt rääkida läbi rentnikuga. „RMK on valmis võimaldama uue raja rajamist, kui OÜ Uttiga on saavutatud sellekohane kokkulepe.“ Rentnikuga aga kokkuleppele ei jõuta.

Orava ütleb, et ta ei tee midagi omavoliliselt, vaid kõik on RMK ja keskkonnaametiga läbi räägitud. „Urgetele liikumine käib teist teed kaudu,“ viitab ta jõepõhja teele.