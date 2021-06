VASTASSEIS! NATO liidrid: Hiina ähvardab rahvusvahelist korda! Hiina: NATO viskab võimuvõitluses õli tulle 

Hiina tegevus, kaasa arvatud tuumarelvastuse võimekuse suurendamine, ähvardab NATO sõnul reeglitepõhist rahvusvahelist korda. Esimest korda ajaloos on NATO agenda keskmes Hiina, vahendab BBC.

Hiina vastas, et nende kaitsepoliitika on juba olemuslikult kaitsev, ja julgustas NATOt suunama rohkem energiat dialoogi arendamisse. „Meie püüdlused kaitse- ja sõjaväe moderniseerimisele on õigustatud, mõistlikud, avatud ja läbipaistvad,“ ütles Hiina avalduses, mis oli suunatud Euroopa Liidule.

Hiina lisas ka, et NATO peaks vaatama Hiina arengut ratsionaalsemalt ning „lõpetama Hiina legitiimsete huvide ja õiguste kasutamise ettekäändena, et manipuleerida kahe leeri poliitikat, luua vastasseisu ning visata õli tulle geopoliitilises võimuvõitluses“.

NATO seisukoht ilmus esmaspäeval toimunud Brüsseli tippkohtumise lõpus. Tegu oli ka Joe Bideni kui USA presidendina esimese NATO kohtumisega. Võimas poliitiline ja sõjaline liit 30 Euroopa ja Põhja-Ameerika riigi vahel näeb põhilise ohuna Venemaad. Joe Biden kohtub kolmapäeval Genfis ka Venemaa presidendi Vladimir Putiniga.

Tippkohtumist kokkuvõtva kommünikee kohaselt esitavad Hiina ambitsioonid ja ennast kehtestav käitumine süsteemseid väljakutseid reeglitepõhisele rahvusvahelisele korrale ja aladele, mis on olulised NATO turvalisusele. „Me oleme jätkuvalt mures Hiina sagedase läbipaistvuse puudumise ning valeinformatsiooni kasutamise pärast,“ on kommünikees märgitud.

NATO juht Jens Stoltenberg ütles ajakirjanikele: „Me ei lähe uude külma sõtta ning Hiina ei ole ei meie vastane ega vaenlane.“ Ent ta lisas: „Me pidime koos, liiduna, tegelema väljakutsetega, mida Hiina tõus esitab meie turvalisusele. Hiina on üks maailma juhtivaid sõjanduslikke ja majanduslikke jõude, seda juhtiv kommunistlik partei hoiab tihedas haardes poliitikat, igapäevaelu ja suurt osa ühiskonda.“

Hiinal on praegu maailma suurimad relvajõud, kus on aktiivses teenistuses üle kahe miljoni sõjaväelase. NATO mure Hiina sõjalise võimekuse üle on suurenenud Pekingi mõjuvõimu tõustes. NATO näeb seda oma liikmetele ohuna nii julgeolekualaselt kui ka demokraatlike väärtuste püsimajäämise osas.