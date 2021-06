Faehlmanni pilgu all: Tartu ülikooli lõpetajad saavad lõpudiplomid telgis 

Kuu aega tagasi lubas ülikooli pressinõunik Sandra Sommer, et lõpuaktused toimuvad silmast-silma ja seda hirmu, et aktused on Zoomis, ei ole. Küll jääb aktustest ilma ülikooli ajalooline aula, sest Toomemäele Vana Anatoomikumi ette on püstitatud suur telk, kus kogu tavapärane protseduur läbi viiakse. Telk varjab aktusel olijaid kui ka pronksist Faehlmanni nii vihma kui ka kõrvetava päikese eest.