Vangist vabanenud pedofiil sai treenerikutse tagasi, kuid lastega veel töötada ei tohi 

KOHTUALUNE Marko Villemson mõisteti Tartu maakohtus süüdi paragrahvide järgi, mis käsitlevad suguühet või muud sugulise iseloomuga tegu lapsealise suhtes ning lapseealise seksuaalset ahvatlemist. Foto: Aldo Luud

„Väidetavalt on pedofiil Marko Villemson tagasi treeneriametis ja taastas kohtu kaudu treenerikutse,“ kirjutab üks tuntud naisaktivist oma Twitteri kontol. Kuigi Eesti Olümpiakomitee treenerite kutsekomisjon ennistas Marko Villemsoni kutse riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi otsuse alusel, ei tähenda see seda, et ta lastega töötada võib.