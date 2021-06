PINGELINE PEAMURDMINE: Tallinna keskerakondlased nuputavad, mida teha Ratase ja Kiigega 

Kohalike omavalitsuste lähenemisega tuleb erakondadel lukku lüüa valimisnimekirjad. Keskerakonnas on omaette küsimus see, kus peaksid kandideerima ministrid. Erinevaid stsenaariume mängitakse seejuures just läbi tervise- ja tööministri Tanel Kiige ning erakonna esimehe Jüri Ratasega.