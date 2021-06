Seisukoht | Hea, et EKRE on opositsioonis 

Praegust riigikogu koosseisu on varasemalt võrreldud kaevikusõjaga, kus erinevad osapooled teineteisega koostöö välistanud ja seetõttu on võimalusi koalitsiooni loomiseks ahtalt. Aga esimesest maailmasõjast on ju teada jõuluime, kui sõdivad pooled korraks kaevikutest lahkusid ja kõmmutamiste vahele ühe jalgpallilahingu maha pidasid. Sellist kohatist lustimist peaks endale lubama ka Eesti poliitikud.