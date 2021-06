SUKELDUMISÜLIKOND JA MUSTA KILESSE PAKITUD KASTID: 22aastane mees üritas Eestisse smugeldada üle 100 000 salasigareti 

Piirivalvurid silmasid Pihkva järvel liikumas kahtlast objekti. Sündmuskohale läinud paadipatrull pidas kinni ööpimeduses vees ujunud mehe, kelle puhul oli alust arvata, et ta on seotud piiriülese salakaubaveoga.

"See juhtum on ilmekaks näiteks, kuidas piiriüleseks kuritegevuseks otsitakse aina uusi viise,“ kirjutab politsei sotsiaalmeedias. „Pöörame aktiivselt tähelepanu piiriülese kuritegevuse avastamisele nii maal, veel, õhus ja ka vee all. Lisaks peab piiririkkuja arvestama, et läbi aegade on suureks abiks oma tähelepanekute jagamisega olnud meile piiriäärsed elanikud.“



Postituses lisatakse: “Kui näete piiriäärsel alal kahtlast liikumist, sõidukeid või ka drooni, mis võib olla seotud salakaubaveo või muu piiriülese kuritegevusega, andke sellest jätkuvalt omakandi piirivalvuritele teada.“