VENITAMISEST EI PIISANUD! EKRE pidas viimase lahingu, aga superandmebaasi eelnõu võeti ikka vastu

EKRE haaras teisipäeval veel kahest viimasest õlekõrrest. Esiteks otsustas põhiseaduskomisjon juuni algul, et automaatse biomeetrilise isikutuvastuse süsteemi andmekogu (ABIS) eelnõu kolmas lugemine peaks kavas olema 16. juunil ja hääletuse päeva varasemaks tõstmine käivat põhiseaduskomisjoni soovidega vastuollu. Kuna spiiker Jüri Ratas on visiidil Šveitsis, jäi opositsiooni rünnakute pareerimine abiesimehe Hanno Pevkuri kanda: reformierakondlane selgitas, et parlamendi juhatus võib päevakorda muuta, ja esmaspäeval kinnitas nädala töökava ka riigikogu suur saal.