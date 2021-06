KOROONA JÄRELMÕJUD RÄSIVAD NOORI: meeletu jõuetus, uni ja väsimus – millal see õudus ometi lõpeb?

MEELETU VÄSIMUS: Isegi trepist üleskõndimine on paras proovikivi.

„Ma ei oleks elu sees uskunud, et koroonaviirus minu kui noore, terve ja aktiivse inimese niimoodi rajalt maha võtab. Selle kõrvalmõjud kestavad praeguseni. Võtan küll vitamiine ja söön marju-puuvilju, kuid mind vaevab ikka meeletu väsimus,“ ohkab 21aastane neiu. Sportlikud noored ootavad pärast koroona põdemist pikisilmi, et taastuks endine energia ja saaks taas trennilainele. Kuidas see kõige paremini õnnestuks?