ELEKTRIAUTO EDU: ELMO Rendi aktsiad märgiti börsil tublisti üle! 

Pakkumisel oli 120 000 aktsiat ning ELMO Rent jättis endale õiguse suurendada pakutavate aktsiate arvu 80 000 aktsia võrra. Kokku märgiti börsiteate kohaselt 1313 investori poolt 384 610 aktsiat 1 923 050 euro eest ehk 3,2 korda üle pakkumise.

Pakkumisest saadavat tulu, suurusjärgus 600 000 eurot kuni miljon eurot, plaanitakse kasutada Elmo Rendi sõidukite jagamise ja sellega kaasneva tehnoloogia arendamiseks, selle igapäevaseks tarbimisharjumuseks kujundamiseks ning globaalseks laienemiseks.

Pakutava aktsia hind oli 5 eurot, millest 0,1 eurot oli nimiväärtus ning 4,9 eurot ülekurss.

ELMO Rent AS otsustas kasutada suurendamisvõimalust ja anda välja 200 000 uut aktsiat. Pakkumise arveldus on plaanitud toimuma 17. juunil või sellele lähedasel kuupäeval. Elmo Rent AS-i kõik aktsiad on plaanis võtta kauplemisele mitmepoolsel kauplemissüsteemil First North, esimeseks kauplemispäevaks on 1. juuli või sellele lähedane kuupäev.

ELMO Rent asutaja Enn Laansoo Jr Foto: Madis Veltman/Ekspress Meedia

ELMO Rendi asutaja ja nõukogu liige Enn Laansoo Jr kommenteeris Õhtulehele häid uudiseid nii: „Kogu meeskond on ülimalt positiivselt meelestatud, et keskkonnasääst ja ELMO Rent on sellist toetust leidnud. Meeleolu on väga hea.“

Laansoo kinnitab, et tööd on palju ning lähinädalatel on oodata huvitavaid uudiseid uutele turgudele sisenemise, kaugjuhitavate sõidukite tehnoloogia lõpuni arendamise ja uute sõidukite omandamise kohta.