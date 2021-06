OTSE | EKRE ja Isamaa peaministri umbusaldamist arutatakse homme, kurikuulus superandmebaasi eelnõu on kolmandal lugemisel

Superandmebaasiks on tituleeritud automaatse biomeetrilise isikutuvastuse süsteemi andmekogu (ABIS), mille eelnõu läbis teise lugemise – EKRE venitamistaktikast hoolimata – pühapäeval veidi enne keskööd.

Peaministrile esitatavas umbusaldusavalduses seisab: „Kaja Kallase eestvedamisel on Reformierakonna ja Keskerakonna valitsus mänginud mõne kuuga maha eelmise valitsuse loodud tingimused majandusearenguks ja Eesti kaitsevõime tõstmiseks. Valitsus on teinud terve rea ebakompetentseid majanduspoliitilisi otsuseid, mis kahjustavad oluliselt Eesti ettevõtteid, maapiirkondade arengut ja riigi julgeolekut.“

Teisipäeval umbusaldamiseks ei lähe, sest Kallas ei saa tulla riigikogu saali kohale. „Minu valitsus on teinud tööd pühendumusega ning olen valmis enda ja oma valitsuse otsuste eest seisma ja selgitama,“ ütles Kaja Kallas pressiteates. „Paraku ei saa ma seda teha kohe, kuna mind ootavad täna pikalt ette kokku lepitud tööülesanded, mille täitmisest ma ei pea võimalikuks puududa. See on põhjus, miks valitsus taotleb mulle esitatud umbusalduse arutamist Riigikogus mitte täna, vaid homme.“