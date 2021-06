Lasnamäe surmaavarii põhjustaja vaidlustab vangistuse 

Isa Khalilovile mõistis kohus kümme aastat vanglakaristust ja Vjatšeslav Kalašnikovile kolmeaastase vangistuse. Khalilovile ja Kalašnikovile esitatud süüdistus käsitleb sõidukijuhi liiklusnõuete ja sõiduki käitusnõuete rikkumist, kui sellega on põhjustatud kahe või enama inimese surm. Kohus leidis, et 21aastase Khalilovi süü sõidukijuhina liiklusnõuete rikkumises ja sellega kahe inimese surma põhjustamises ning mitme inimese vigastamises leidis tõenditega kinnitamist, aga kuna temaga koos sõitnud 30aastane Kalašnikov ise reaalselt liiklusõnnetust ei põhjustanud, siis teda selles süüdi mõista ei saa. Kalašnikov tunnistati süüdi kahe inimese surma põhjustamises ja mitmele inimesele raske tervisekahjustuse tekitamises ettevaatamatusest.

Viimasel istungil nõudis prokurör Khalilovile ja Kalašnikovile mõlemale12aastast vangistust. Khalilovi advokaat Vladimir Sadekov on öelnud, et prokuröri küsitud karistus on liiga karm ega vasta praktikale. „Juhul, kui Isa tunnistatakse süüdi, tuleb keskmisest määrast leebem karistus määrata,“ leiab ta. Sadekov kinnitas, et ta vaidlustab Harju maakohtu määratud kümneaastase vangistuse.