Taavi Libe | Kuidas valmistuda vaenlase ärkamiseks siis, kui ta magab? 

Jalutasime kolleegiga mööda ülikoolilinna tänavaid ja tõdesime, et polegi kuhugi võimalik minna, sest uste taga looklesid mitmekümnepealised sabad. Kuskil piirangute nimekirjas on endiselt ka ruumide ja välialade täituvusnõuded, kuid tundub, et nendele on ettevõtjad sisuliselt käega löönud ning kui klubis või kõrtsis üksteisele päris selga ei ronita, siis antakse asu. Loodetavasti vaatavad võimu- ja jõuorganid samuti neile nõuetele läbi sõrmede ega hakka niigi tublisti vatti saanud meelelahutussektorit äkk-kontrollidega kiusama.