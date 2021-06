Toomas Alatalu | Gigantide mõõduvõtt Genfis 

Viinis kõik nagu klappis, ometi järgnes sellele Berliini müüri püstitamine 12.-13. augustil 1961 ja järgnes suhtlemine vaid distantsilt. Tuumarelvade kuhjumine oli see, mis liidrid taas kokku tõi ja Richard Nixon oli see president, kes – eelnevalt paika pannes suhted Hiinaga –, tuli mais 1972 Moskvasse sõlmima tuumarelvastuse piiramise lepet. Järgnesid Leonid Brežnevi käik USAsse, Nixoni teine visiit Moskvasse ning uue presidendi Gerald Fordi ja Brežnevi teine piiramisleping Vladivostokis 1974. 1979 sõlmisid president Jimmy Carter ja Brežnev Viinis esimese tuumarelvastuse vähendamise leppe ja jälle oli Nõukogude Liit see, kes kõik nurjas – vägede sisseviimine Afganistani külmutas suhtlemise kauaks. USA toonane asepresident George Bush vanem käis 1982-85 küll kolm korda Moskvas, ent üksnes NSVL vanureist liidrite matustel.