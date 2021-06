POLE NÕUS ÕIGEKSMÕISTMISEGA: prokurör kaebas kohtuotsuse edasi ja nõuab eksminister Marti Kuusikule tingimisi vangistust

Tartu ringkonnakohtule esitatud apellatsioonikaebuses taotleb prokurör Marti Kuusiku õigeksmõistmise tühistamist. Samuti palub ta tühistada jälitustoimingu loa õigusvastaseks tunnistamise – teisisõnu taotleb prokurör, et jälitustegevus oli õiguspärane.

Maikuu lõpus Rakveres esimese astme kohtuotsust ette lugedes ütles kohtunik, et kõik tõendid vägivallast on kaudsed. „Kohus, hinnanud kõiki tõendeid, nii isikulisi kui ka dokumentaalseid kogumis, leidis, et süüdistatava Marti Kuusiku süü temale esitatud süüdistuses ei ole tõendatud.“