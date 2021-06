Kas teadsid, kui palju head teeb sinu organismile granaatõun? 

Inimeste elutempo on muutunud sedavõrd kiireks, et pole harv, kui söögikorrad lähevad meelest, toitumine pole piisavalt tasakaalustatud ning väsimus, kurnatus ning erinevad tervisehädad hakkavad kõige selle taustal ligi hiilima. Üsna sageli vaadatakse siis just toidulisandite poole. Tõsiasi on aga see, et preparaatide valik võtab poodides-apteekides silme ees üsna kirjuks – mida võtta ja mida jätta? Tutvustame ühte väga tervislikku vilja, granaatõuna, sisaldavaid toidulisandeid.