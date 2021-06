FOTOD KOHTUST | NARKOJÕUGU PROTSESS: Rannamaja-Oskar koos teiste noortega sai süüdistuse miljonite eurode väärtuses uimastite käitlemises 

Lisaks Oskarile said süüdistuse veel mõrvatud ärimehe Mait Metsamaa poeg Mathias-Mait Metsamaa ja Reformierakonna nimekirjas kohalike omavalitsuse valimistel kandideerinud Rait Kaspar Purje. Veel lähevad kohtupinki fotograaf Jaanar Nikker, Kristjan Tuul, Davit Mantskava, Peeter Perkin, Egert Hõim, Oliver Kivi, Robert Davtjan, Kristofer Metusala, Dhelory Ristkok, Grete Õunapuu, Usman Imtiyaz Wani ja Aleks Sakson.

Ringkonnaprokurör Raigo Aas on varem öelnud, et eeluurimisel kogutud andmed näitavad, kuidas noored tõid välisriikidest Eestisse narkootilisi aineid, mille väärtus hulgimüügis ulatus enam kui 2,1 miljoni euroni. „Kohtueelse menetluse käigus selgitati välja, et narkootilisi aineid tõid grupi liikmed Eestisse nii auto kui ka reisibussidega Hispaaniast, Saksamaalt, Lätist ja Leedust ning müüsid neid edasi peaasjalikult Tallinnas. Selliste koguste juures ulatunuks tänaval narkomüügist saadav kriminaaltulu arvestuslikult kuni viie miljoni euroni,“ kirjeldas Aas jaanuaris.