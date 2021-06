GALERII | Kallas: Biden soovis enne Putiniga kohtumist kindlasti Balti riigijuhtidega rääkida

USA, Läti ja Leedu presidendi ning Eesti peaministri neljapoolne vestlus leidis aset vahetult enne NATO tippkohtumist Brüsselis. Kallas tundis selle üle uhkust: „On märgiline, et president Biden tahtis kolme Balti riigi juhiga kohtuda enne, kui ta läheb kohtuma Putiniga. Tema oli üks nendest, kes Ameerika Ühendriikides võitles väga selle eest, et Balti riigid võetaks NATOsse vastu – see on talle väga südamelähedane teema. Ta tahtiski kuulda meie muresid, mis on meil, arvestades meie geograafilist positsiooni.“