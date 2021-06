ABISe eelnõu läbis teise lugemise 

ABIS-e loomise eelnõu tagasivõtmise kohta ütleb Keskerakonna esimees Jüri Ratas, et selle kolmas lugemine on plaanitud tulevaks nädalaks ja obstruktsiooni sisulist mõtet on raske leida. See tähendab, et venitamistaktika jätkub.

„Hetkel me töötame juba selles rütmis, et kolmapäeval vastu neljapäeva toimub samuti ööistung. See tähendab siis seda, et väga paljud eelnõud võivad lükkuda sügisesse või otsustame, et teeme kas veel ühe täiendava istungi, mida on minu arvates keeruline teha. See tähendab juba seda, et tuleb teha erakorraline istung, mis jääb istungjärkude vahele,“ sõnas Ratas.