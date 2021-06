Kohus mõistis taparelva ära visanud mehele ühiskasuliku töö  

Kaupo lõi mullu 2. märtsil korteris vaasiga kannatanut pähe nii, et too sai tervisekahjustuse ja võttis ära tema rahakoti koos 280 euroga. Mullu augustis viskas Kaupo süüdistuse järgi ära noa selle ärapeitmise eesmärgil, et takistada kriminaalmenetluses tõendamiseseme asjaolude tuvastamist- Kaupo oli teadlik, et selle noaga on toime pandud teise inimese tapmine. Harju maakohus mõistis Kaupole ühe aasta ja kuuekuulise vangistuse, mille asendas 536 tunni üldkasuliku tööga.