Henn Põlluaasa maal läks maksma 6000 eurot  

Riigikogu esimehe portree maalis Lauri Sillak FIE. Lepingu tasu on 6000 eurot, milles sisalduvad kõik maksud, ültes riigikogu pressiesindaja Epp-Mare Kukemelk Õhtulehele. „Mõtlesin, arutlesin ja vaatasin erinevaid portretiste ja kunstnikke ning valisin lõpuks Lauri Sillaku, kunstnikunimega Laurentsiuse,„ on Põlluaas ölenud ERRile. Laurentsius sõnas ise, et „mees maalil on kindlameelne ja sõbralik, väärikas, nagu üks Riigikogu esimees peakski olema.“