Koroonaviiruse lõid teadlased? WHO juhi sõnul pole välistatud, et haigusetekitaja pärineb Wuhan laborist 

Viiruse esmakordse ilmnemise osas on mitmeid väiteid. Ühed ütlevad, et viirus sai alguse Wuhani loomaturul. Teiste sõnul pääses viirus inimeste hulka Wuhani viroloogiainstituudist. Seni on Hiina ennast distantseerinud pandeemia vastutaja rollist ja vandenõuteooriatest, et viirus on inimeste loodud.

Ghebreyesus ütles G7 pressikonverentsil, et koroonaviirusesse on haigestunud vähemalt 174 miljonit inimest ja 3,75 miljonit on selle tõttu surnud. Austamaks hukkunuid, tuleks Ghebreyesusi sõnul teha kindlaks viiruse päritolu.

„Vajame koostööd Hiina poolelt,“ ütles WHO juht. „Andmete, eriti toorandmete jagamisel oli [WHO varasemas uurimises] raskusi... loodame, et järgmises etapis on koostöö parem ja läbipaistvam.“