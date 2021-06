Protestijad: „G7 teeb suuga suure linna, käega ei kärbsepesagi!“ 

Muu hulgas lubatakse tippkohtumise lõppkommünikees, et kasvuhoonegaaside heitmed tahetakse poolitada 2010. aasta tasemest hiljemalt 2030. aastaks ja lõpetada juba tänavu uute, kivisütt kasutavate elektrijaamade rahastamine, kuid vaid juhul, kui neis ei kasutata heitmete puhastamiseks kõige uuemaid tehnoloogiaid. Arengumaadele lubasid Kanada, Saksamaa, Suurbritannia ning USA sel otstarbel kaks miljardit dollarit. Ka tahetakse toetada arengumaid 100 miljardi dollariga, mis tuleks aastaga kokku saada. Siin tuletabki Greenpeace meelde, et täpselt samas lepiti kokku juba 2009. aastal ja lubati see eesmärk saavutada hiljemalt 2020. aastal.