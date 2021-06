Juhtkiri | Kas juntimine on tulemuslik? 

Kuigi akna taga on juba suur suvi, ei näita Eesti poliitika veel tavapäraseid hooajalise suikumise märke. Hoopis vastupidi – valitsuse kärpeplaanidega rahulolematud opositsioonierakonnad on peaminister Kaja Kallasele koostamas teineteisega konkureerivaid umbusaldusavaldusi ning muretult suveilma nautima ei pääse veel ka riigikogu liikmed. Möödunud nädalavahetus kulus täies mahus hoopis eelnõu menetlemisele, millega luuakse inimeste sõrmejälgi ja dokumendifotosid koondav automaatse biomeetrilise isikutuvastamise süsteemi andmekogu ehk ABIS. Selle seadustamisele on vastu EKRE, mis püüab üle 100 muudatusettepaneku esitamise ja vaheaegade võtmise kaudu venitada menetlust sedavõrd, et seda kevadisel istungjärgul vastu võtta ei õnnestugi.