Vaata, millised plaanid on ilmataadil järgmiseks nädalaks! 

Esmaspäeval on pilvi vähe ja ilm sajuta, vahendab ilmateenistus.ee .

Öö on veel tugeva loodetuulega, päeval puhub mõõdukas läänekaare tuul, õhtupoolikul muutub Soome lahe ääres edelatuul tugevamaks. Õhutemperatuur on öösel 7 kuni 12, päeval tõuseb 20 kraadi ümbrusse.

Teisipäeval öö on sajuta, aga edelatuul tõuseb tugevaks. Päeval liigub üle sajuhooge, mis aga kõikjale ei jõua. Puhub tugev edela- ja läänetuul. Õhutemperatuur on öösel 8 kuni 13, päeval 18 kuni 23 kraadi.

Kolmapäeval on öö selge, päev õhukese pilvevinega, aga ka sajuta. Puhub mõõdukas läänekaare tuul. Õhutemperatuur on öösel 7 kuni 12, päeval 18 kuni 23 kraadi.



Neljapäeval on oodata võrdlemisi selget taevast. Õhutemperatuur langeb selge ööga kraad-paar alla 10 kraadi. Päevaks lisandub lõunakaarest sooja ja termomeetrinäidud tõusevad 25 kraadi lähedale.



Reede jätkub kõrgrõhkkonna läänetiivas selge öö ja päikeselise päeva ning võrdlemisi nõrga lõunakaare tuulega. Õhutemperatuur jääb öösel 10 kraadi ümbrusse, päevasoe kerkib üle 25 soojakraadi.