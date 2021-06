Sotsid esitavad peaministrile umbusaldusavalduse 

Kärpevikat niidab esimesena kõige nõrgemaid ja haavatavamaid, kel on niigi tulnud taluda kriisi raskusi. Riiki õhemaks lõigates ei ole valitsus halastatud ka lastele. Sügavalt amoraalne on valitsuse plaan lammutada ära end hästi tõestanud laste huvihariduse toetussüsteem, mis tõi paari aastaga huviringidesse ja trennidesse juurde umbes 30000 last ning aitas vähendada regionaalset ja sotsiaalset ebavõrdsust. Toetussumma järsk kukkumine võtab aga tuhandetelt lastelt võimaluse tegeleda oma huvialaga. Selle sammu tagajärjel tekib Eestisse juurde lapsi, kes kannatavad ilmajäetuse ja sotsiaalse tõrjutuse all. See samm teeb Eesti vaesemaks ja lõhub kohalike omavalitsuste usaldust valitsuse vastu.

Selle asemel, et Eestit tugevamaks ja solidaarsemaks ehitada on peaminister võtnud ette uute vastanduste tekitamise era- ja avaliku sektori vahel. Kuidagi ei saa nõus olla sellega, et vastutus kriisi tagajärgede eest lükatakse koolilaste, õpetajate, politseinike, päästjate ja hooldajate kaela. Meie haridus, kultuur, tervishoid, sotsiaalhoolekanne, sisejulgeolek ja kaitsevägi vajavad arenguks mitte lõputuid kärpeid, vaid täiendavaid vahendeid. Riik on tervik, me vajame kõiki, et ühiskond toimiks. Et Eesti riik ei kärbuks järjest võimetumaks ja suudaksime välja tulla mitte ainult käesolevast vaid ka võimalikest tulevastest kriisidest, tuleb hoopis hakata otsima neid kohti, kus on võimalik saada suuremat tulu.