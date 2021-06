Rannailmaga mõneks ajaks kõik: pühapäev toob vihmahooge 

Tuul pöördub saartest alates läände ja loodesse ning tugevneb puhanguti 14 m/s, päeval Lääne-Eesti rannikualadel 18 m/s. Õhutemperatuur on öösel 10 kraadist kõrgem, päeval 17 kuni 20 kraadi.



Esmaspäeval liigub üle Eesti kõrgrõhuhari. Pilvi on vähe ja ilm sajuta. Öö on veel tugeva loodetuulega, päeval puhub mõõdukas läänekaare tuul, õhtupoolikul muutub Soome lahe ääres edelatuul tugevamaks. Õhutemperatuur on öösel 7 kuni 12, rannikul kuni 15, päeval tõuseb 20 kraadi ümbrusse, rannikul on jahedam.