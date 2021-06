SUKELDUJA PÄÄSES ELUGA: vaal oleks mehe alla neelanud! 

Sukelduja sattus küürvaala suhu umbes pooleks minutiks, kuid pääses eluga. Vaal ei neelanud teda alla, vaid sülitas välja. Packard on terve ja ainukeseks vigastuseks on kahtlustatav nihestus põlves, vahendab BBC News.

Sukelduja arvas algul, et sai hailt hammustada. „Siis mõistsin, et hambaid pole, ja mõtlesin, et tegelikult ei tunnegi suurt valu. Ja siis sain aru, et olen vaala suus.“