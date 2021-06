Paavo Nõgene: Sotsiaalministeeriumi ladvik vajab raputust  

Tallinki partner Confido sai eile õhtul lõpuks Terviseametilt loa, pakkuda tööränduritele laevades järgmise nädala lõpul vaktsineerimise võimalust. Loodan siiralt, et sellise „operatiivsusega“ teisi oma ideede pakkujaid tulevikus ei kostitata, kirjutab Tallinki juht Paavo Nõgene sotsiaaleedias.

„Paljud on ilmselt lugenud, et Tallink tegi 4.mail ettepaneku, aitamaks kaasa, et Eestil oleks rohkem diplomaatilisi läbirääkimise hoobasid Soome kolleegidega töörände taastamiseks, pakkuda tööränduritele vaktsineerimise võimalust mai- ja juunikuus laevadel. Sihistatult otse vajalikule sihtgrupile. Peale pikki kirjavahetusi, arutelusid esitas Tallinki partner 25.mail Terviseametile taotluse vaktsineerimise läbiviimiseks. Vahepealsesse perioodi jäävad korduvad kirjavahetused ametkonnaga, telco Terviseameti peadirektoriga, korduvad refräänid „vaktsiini ei ole“, kirjalik kinnitus Terviseameti peadirektorilt, et kuni juunikuu lõpuni on doosi täpsusega ära broneeritud ja kinnitatud kõik sobivad vaktsiinidoosid (hämmastav areng vaktsineerimise korraldamisel, teada mai keskel millises regioonis ja millise tervishoiuteenuse osutaja juures on juuni lõpuni doosi täpsusega vaja Jannsen vaktsiini), avaldusi et sama peaks pakkuma ka teiste laevafirmade pardal (kes keelab?), kui lihtsalt hämamist ja venitamist eesmärgiga leida põhjuseid miks ei saa,“ kirjeldab Nõgene.

„Eile, 11.juuni õhtul kell 16.16 andis Terviseameti peadirektor teada, et soovitavad vaktsineerimist läbi viia sadamates. Muuhulgas leiti kirjas, et laevast ei ole võimalik helistada telefonile 112, mida inimene saaks teha siis kui kaldapealses vaktsineerimiskeskuses abi vajaks. Samuti oli peadirektor mures, kuidas ikkagi rahvusvahelistes vetes sõitvale laevale abi saaks osutada, kui selleks vajadus peaks tekkima (tundub nagu oleks peadirektori jaoks laev midagi eriti innovaatilist ja laevareisid leiutatud alles äsja). Kuna meie partner Confido oli 10-11.juunil tekkinud Terviseameti küsimustele andnud õhtuks ammendavad vastused (varasemalt ei saadud väidetavalt taotluse faile Terviseametis lahti), andiski peadirektor teada, et vaktsineerige parem sadamas. Andsime omalt poolt seejärel kell 16.27 teada, et lõpetame selle mängu ära ja soovisime jõudu vaktsineerimise korraldamisel ilma Tallinkita,“ kirjutab Nõgene, et loo püant oli veel saabumata.