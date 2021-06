Ida-Virumaal põhjustas liiklusõnnetuse roolis magama jäänud juht 

Politsei meenutab, et ära istu kunagi auto rooli, kui tunned, et oled väsinud. Liikluses on liigne väsimus samavõrd ohtlik kui joove ja võib kaasa tuua ränkade tagajärgedega õnnetuse. Kui oled väsinud, siis alusta teekonda pärast seda, kui oled piisavalt puhanud.