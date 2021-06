7 KILOMEETRIT JALGSI! Autoga alla aetud moslemipere eest kõndisid tuhanded kanadalased

Kanadas ajas 20aastane Nathaniel Veltman meelega autoga alla moslemipere, kes läks õhtusele jalutuskäigule. Rünnaku tagajärjel surid kaks naist vanuses 44 ja 74 aastat, 46aastane mees ja 15aastane tüdruk. Üheksa-aastane perepoeg jäi ellu, tema toimetati haiglasse. Orvuks jäänud poisi vigastused on väga rasked.

Neljapäeval kohtu ette astunud Veltman naases kohtusaali tagasi esmaspäeval. Teda ootab neli süüdistust esimese astme mõrvas ja üks süüdistus mõrvakatses. Edmonton Journal kirjutab, et munavabrikus töötanud mees oli ühiskonnast irdunud, hoidis omaette ning ärritus kergesti, näiteks karjus oma ema peale kuni too ennast poja eest oma tuppa lukustas. Naabrite sõnul tekkis neil Veltmaniga konflikte, kuna too mängis oma korteris liiga valjult arvutimänge.