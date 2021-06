Aids muutis meditsiini: arstiriistad läksid ühekordseks ja suguhaigustele leiti tõhus ravi 

TURVALINE: Tänapäeval kontrollitakse kõikjal maailmas doonoriverd nii põhjalikult, et selle kaudu nakatuda pole praktiliselt võimalik.

„Kui HIV 1988. aastal Eestisse jõudis, oli teada, et kondoomid kaitsevad selle eest. Ainult et kondoome ei olnud. Praegu kõlab see nagu halb anekdoot, aga ma kirjutasin toona arstina HIV-positiivsetele retsepte kondoomidele. Kusjuures need polnud maitsestatud, säravad, ilusad ja mugavad nagu tänapäeval. Need olid nõukogudeaegsed kahe- või kolmekopikalised preservatiivid, mida inimesed ei tahtnud kasutada – aga ka neid ei olnud saada. Maailm on HIV ajastul ikka väga muutunud,“ ütleb Nelli Kalikova.