EKRE juht Tallinnas: ei imesta, et Merli Kaunissaart vägivald tabas, sest tal on väga kurjad silmad 

Mart Kallas otsustas reageerida Kaunissaare Facebooki konto kaotamisest rääkinud artiklile järgmiste sõnadega: „Väga kurjad silmad, selline inimene ongi konfliktne ja isegi ei imesta, et võiski tema vastu keegi vägivaldne olla, sest viskas lihtsalt üle.“

Sealjuures tunnistas Kallas Delfile, et ta tegelikult ei ole kursis Kaunissaare vastu toime pandud lähisuhtevägivala detailidega.

Kaunissaar nentis, et Kallase kommentaari tekst on tüüpilise vägivallatseja tekst – ohver justkui olevat andnud ise põhjust enda löömiseks.

„See on pehmelt öeldes väga kurb ja saadab ühiskonnale taas sõnumi, et ohver on ise süüdi,“ sõnas Kaunissaar.