Kohalik Rally Estoniast: „Me ootame alati põnevusega, kas ralli läheb meie juurest läbi“ 

RALLI KORRALDAJAD KUI KINNISVARAOMANIKUD: Truuta pealtvaatamisala kuulub ralli korraldajatele, rohkem kinnistuoste neil plaanis pole. Foto: Aldo Luud

„Meie kandi inimesed on küll rõõmsad, et suured sündmused neile koju kätte tulevad. Me ootasime põnevusega, kas ralli läheb sel aastal Pranglist läbi või mitte. Juhtunud on igasuguseid asju, aga valdavalt on rallile tulnud inimesed toredad. Pealegi saavad ümbruskonna kohvikud ja kauplused sissetulekut ning kohalikud majutust pakkuda,“ ütleb Madle, kes elab Prangli lähedal ja kelle majapidamise juurest kulgeb mööda Rally Estonia trass.