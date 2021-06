KUI PIINLIK! FBI mobiilirakendus paljastas ja häbistas allmaailma 

Nime ANOM kandev suhtlusrakendus pidi ju olema kaitstud ja turvaline, nii et selle sisule ei pääseks ligi ükski uudishimulik seadusesilm. Paraku, nagu kurikaelte jaoks sel nädalal ebameeldiva üllatusena selgus, oli pealtnäha ülisalajase programmi autoriks ei keegi muu kui Ameerika föderaalne juurdlusbüroo (FBI) koostöös austraallastega. Nad sokutasid ANOMi kuritegelike ringkondade kasutada, et need ennast ise paljastaksid. Peamiseks sihtmärgiks olid uimastikaubitsejad ja maffiaga seotud inimesed. Tegelased, kes suhtlesid omavahel sääraste kasutajanimede all, nagu näiteks Tom Ford ja SION.